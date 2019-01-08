Elbistan’da okullar tatil edildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Elbistan Kaymakamlığı, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların bugün saat 14:00 itibariyle tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlçemizde meydana gelen aşırı kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riski nedeniyle 8 Ocak Salı günü ilçemizdeki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lise dengi okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçe genelinde görev yapan engelli kamu personelleri ve hamile personeller bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: İHA