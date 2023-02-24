El%C5%91D Vegs%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El%C5%91D Vegs%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

El%C5%91D Vegs%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? El%C5%91D Vegs%C5%91 ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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El%C5%91D Vegs%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El%C5%91D Vegs%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

El%C5%91D Vegs%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El%C5%91D Vegs%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El%C5%91D Vegs%C5%91 adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El%C5%91D Vegs%C5%91 Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El%C5%91D Vegs%C5%91 24 Ağustos 2000 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Végső Előd Zalán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El%C5%91D Vegs%C5%91 Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. El%C5%91D Vegs%C5%91, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. El%C5%91D Vegs%C5%91'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

El%C5%91D Vegs%C5%91 Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El%C5%91D Vegs%C5%91 isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

El%C5%91D Vegs%C5%91 Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El%C5%91D Vegs%C5%91 futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nyíregyháza U17

1 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza U19

1 Ocak 2019 yılında Nyíregyháza

7 Temmuz 2021 yılında Tiszakécske

El%C5%91D Vegs%C5%91 kimdir

El%C5%91D Vegs%C5%91 Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El%C5%91D Vegs%C5%91 şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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El%C5%91D Vegs%C5%91 nereli

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