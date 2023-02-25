Elchin Alicanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elchin Alicanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elchin Alicanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elchin Alicanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elchin Alicanov 15 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elçin Mübariz oğlu Əlicanov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elchin Alicanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elchin Alicanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Elchin Alicanov'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elchin Alicanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elchin Alicanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elchin Alicanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elchin Alicanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2021 yılında Kapaz PFK

Elchin Alicanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elchin Alicanov şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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