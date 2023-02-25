Elchin Mustafayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elchin Mustafayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elchin Mustafayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elchin Mustafayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elchin Mustafayev 5 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elçin Elfaq oğlu Mustafayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elchin Mustafayev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elchin Mustafayev'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elchin Mustafayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elchin Mustafayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elchin Mustafayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elchin Mustafayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sabah FK

22 Ocak 2021 yılında Keshla

30 Haziran 2021 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2021 yılında Shamakhi

30 Haziran 2022 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Elchin Mustafayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elchin Mustafayev şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Elchin Mustafayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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