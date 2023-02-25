Elchin Rahimli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elchin Rahimli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elchin Rahimli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elchin Rahimli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elchin Rahimli 17 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elçin Muxtar oğlu Rəhimli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elchin Rahimli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elchin Rahimli'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elchin Rahimli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elchin Rahimli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elchin Rahimli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elchin Rahimli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Sabail 2

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Elchin Rahimli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elchin Rahimli şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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