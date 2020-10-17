Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan oyuncu Elçin Afacan'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Set öncesi yapılan rutin koronavirüs testlerde sonucu pozitif çıktı. Bu gelişmenin üzerine internet kullanıcıları Elçin Afacan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç kilo? Korona mı oldu? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

ELÇİN AFACAN KİMDİR?

Elçin Afacan, 22 Ocak 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.

2016 yılında Görevimiz Komedi isimli yarışmadan sonra 2016 yılında İçerde dizisi ile oyunculuk macerası başladı.

2017 yılında başrollerinde Murat Ünalmış, Tuvana Türkay ve Ayşe Çiğdem Batur’un rol aldığı Deli Gönül adlı dizide rol aldı.

Elçin Afacan dizi oyunculuğunun yanı sıra, tiyatrolarda da rol alıyor. Elçin Afacan şimdilerde, FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Melek Yücel karakterine hayat vermektedir.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ? KAÇ KİLO?

22 Ocak 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elçin Afacan, 29 yaşındadır. Elçin Afacan, 1.68 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.