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  3. Elçin Sangu 7 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken ile evleniyor mu?

Elçin Sangu 7 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken ile evleniyor mu?

Güzel oyuncu Elçin Sangu uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yunus Özdiken Nişantaşı'ndaki ofisinde moda tasarımcıları ile bir araya geldi. Özdiken ufukta evlilik var mı sorularına ise üstü kapalı yanıt verdi.

Elçin Sangu 7 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken ile evleniyor mu?

7 yıldır birlikte olan oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken evleniyor mu? Oyuncu Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken, Nişantaşı'ndaki ofisinde moda tasarımcıları ile bir araya geldi. 

Sevgilisi Elçin Sangu'nun yeni projesinden ve ilişkilerinden bahseden Özdiken, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

Elçin Sangu 7 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken ile evleniyor mu?

Yunus Özdiken, Elçin Sangu'nun dünyaya hakim bir moda görüşü olduğunu söyleyip "Elçin Hanım da projenin destekçisi, inanarak birlikte yaptığımız bir iş aslında. O da birkaç tasarımcı ile birlikte bir koleksiyon hazırlayacak" dedi.

 Özdiken, sözlerine "Yaz sezonu ile birlikte ortaya çıkacaktır. Elçin'in modaya enteresan bir bakış açısı var meraklıdır takip eder, kendince bir stili vardır. Dünyaya hakim bir görüş var" diye devam etti.

Elçin Sangu 7 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken ile evleniyor mu?

"BEN ARKA PLANDA OLMAYI TERCİH ETTİM"

İlişkilerinde kendisini ön plana çıkarmak istemediğini ve bu nedenle Sangu'nun gerisinde durduğunu söyleyen Özdiken, "İşlerle ön plana gelmeye çalışıyoruz, geçmişte de beni pek kafasında göremediniz, çünkü benim amacım Elçin'in yaptığı işlerin önüne geçmek değil, ben hep arkada durmayı tercih ederim onun yaptığı işlerde" şeklinde konuştu.

Elçin Sangu 7 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken ile evleniyor mu?

EVLİLİK SORUSUNA YANIT VERDİ

Yunus Özdiken, "Arka planda kalmaya çalışıyorum ama bu pek takdir edilmediği gibi yanlış anlaşılıyor bazen" sözlerini kullanırken, evlilikle ilgili soruları ise "Gayet mutlu huzurlu bir aile hayatımız var" diye yanıtladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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