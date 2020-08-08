Elçin Sangu hayranları yeni dizisinin ilk bölümü için gün sayıyor!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sevilen oyuncu Elçin Sangu'nun başrolünde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisi ekrana gelmek için geri sayıma geçti. İlk bölüm fragmanının yayınlandığı dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin'nin üstlendiği senaryosunu ise Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil'in birlikte yazdığı öğrenildi.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ OYUNCULARI

İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerinde; Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen yer alıyor. Özellikle Elçin Sangu hayranlarının merakla beklediği dizi, seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşırken Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta oyuncuların yanı sıra; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de olacak.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

İyi Günde Kötü Günde, nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla'nın izlemeye doyamayacağınız sımsıcak hikayesini renkli bir anlatımla ekrana gelecek.

İyi Günde Kötü Günde dizisi, yakında Star ekranlarında izleyici ile buluşacak.