Elçin Sangu hayranlarına müjde! Ekranların sevilen dizisinde rol alacak!

Son olarak kısa ömürlü olan İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol alan Elçin Sangu, usta yapımcı Fatih Aksoy’un Levent’teki şirketinden çıkarken kameralara takılması kafaların karışmasına neden oldu.

Start TV ekranlarında yayınladığı döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Defne karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Elçin Sangu'nun Medyapım’ın sahibi Fatih Aksoy ile bir araya gelmesinin ardından yeni bir projede oynamasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Görüşmeden çıkarken görüntülenen Sangu, “Daha yeni konuştuk. Henüz bir karara varmadık” demesi yeni bir dizinin müjdesi olduğu düşünülüyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre ise; sezon finali yapan ve birçok oyuncunun veda ettiği yapımlar arasında yer alan Yasak Elma’da Elçin Sangu’nun başrollerde oynayacağı iddia ediliyor. Ancak Sangu'nun hangi karaktere hayat vereceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.