Eldar Civic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Civic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldar Civic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldar Civic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldar Civic 28 Mayıs 1996 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldar Ćivić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldar Civic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Eldar Civic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eldar Civic'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eldar Civic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eldarcivic/

Eldar Civic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldar Civic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eldar Civic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldar Civic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Slovacko U19

1 Temmuz 2014 yılında Slovacko

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Prag

27 Şubat 2018 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2018 yılında Sparta Prag

9 Temmuz 2019 yılında Ferencváros

Eldar Civic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldar Civic şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eldar Civic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sloboda Tuzla (bis 2012)

Bosna-Hersek takımında 2 numaralı formasıyla 1 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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