Eldar Kamencic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Kamencic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldar Kamencic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldar Kamencic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldar Kamencic 21 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldar Kamenčić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldar Kamencic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldar Kamencic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eldar Kamencic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldar Kamencic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldar Kamencic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldar Kamencic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldar Kamencic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2022 yılında Podgrmec S.

4 Ağustos 2022 yılında Rudar Prijedor

Eldar Kamencic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldar Kamencic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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