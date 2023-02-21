Eldar Kuliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Kuliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldar Kuliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldar Kuliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldar Kuliev 24 Mart 2002 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Кулієв Ельдар Шахбазович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldar Kuliev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Eldar Kuliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eldar Kuliev'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Eldar Kuliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldar Kuliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldar Kuliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldar Kuliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar U19

28 Ağustos 2019 yılında FK Mariupol U19

1 Temmuz 2020 yılında FK Mariupol II

1 Ocak 2021 yılında FK Mariupol

26 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

11 Şubat 2023 yılında Zira FK

Eldar Kuliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldar Kuliev şuan Zira FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eldar Kuliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv (2011), Dnipro Dnipropetrovsk (2014-2016), Arsenal Kyiv (2017), Shakhtar Donetsk (2017-2019)

Ukrayna U21 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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