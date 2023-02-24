Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldar Mehmedovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldar Mehmedovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldar Mehmedovic 10 Nisan 2003 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldar Mehmedović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldar Mehmedovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldar Mehmedovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Eldar Mehmedovic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Eldar Mehmedovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldar Mehmedovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldar Mehmedovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldar Mehmedovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda T U17

1 Temmuz 2020 yılında Sloboda T U19

1 Eylül 2021 yılında Sloboda Tuzla

Eldar Mehmedovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldar Mehmedovic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Eldar Mehmedovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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