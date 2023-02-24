Eldar Mulaosmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mulaosmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldar Mulaosmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldar Mulaosmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldar Mulaosmanovic 16 Kasım 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldar Mulaosmanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldar Mulaosmanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldar Mulaosmanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eldar Mulaosmanovic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldar Mulaosmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldar Mulaosmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldar Mulaosmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldar Mulaosmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar U19

4 Ağustos 2022 yılında GOSK Gabela

Eldar Mulaosmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldar Mulaosmanovic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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