Eldar Parkinashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Parkinashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldar Parkinashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldar Parkinashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldar Parkinashvili 29 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ელდარ პარკინაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldar Parkinashvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Eldar Parkinashvili'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eldar Parkinashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldar Parkinashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldar Parkinashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldar Parkinashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Saburtalo II

1 Şubat 2022 yılında FC Telavi

Eldar Parkinashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldar Parkinashvili şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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