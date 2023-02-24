Eldin Ducic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Ducic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Ducic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Ducic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Ducic 6 Ağustos 1993 tarihinde Goražde şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldin Dučić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Ducic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Eldin Ducic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 6 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Eldin Ducic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldin Ducic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Ducic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldin Ducic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Ducic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Olimpik

21 Ocak 2013 yılında SZTK

18 Ocak 2015 yılında FK Rudar Kakanj

13 Temmuz 2015 yılında FK Gorazde

1 Temmuz 2017 yılında HNK Capljina

6 Temmuz 2018 yılında FK Gorazde

Eldin Ducic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Ducic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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