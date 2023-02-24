Eldin Durmis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Durmis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Durmis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Durmis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Durmis 11 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldin Durmiš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Durmis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldin Durmis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eldin Durmis'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldin Durmis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Durmis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldin Durmis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Durmis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK MDK U19

31 Temmuz 2021 yılında Kresevo

17 Ağustos 2022 yılında Slavija S.

Eldin Durmis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Durmis şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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