Eldin Dzafic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Dzafic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Dzafic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Dzafic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Dzafic 10 Mart 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldin Džafić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Dzafic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldin Dzafic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Eldin Dzafic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldin Dzafic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Dzafic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldin Dzafic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Dzafic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19

13 Ağustos 2021 yılında FK MDK U19

11 Şubat 2022 yılında Stupcanica

Eldin Dzafic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Dzafic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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