Eldin Facic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Facic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Facic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Facic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Facic 3 Eylül 1994 tarihinde Donja Međiđa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldin Fačić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Facic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldin Facic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Eldin Facic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldin Facic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Facic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldin Facic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Facic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2013 yılında OFK Gradina

4 Mart 2014 yılında FK Bosna Mionica

27 Temmuz 2014 yılında Zvijezda G.

4 Temmuz 2016 yılında Radnik Bijelj.

30 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2017 yılında OFK Gradina

25 Temmuz 2018 yılında HNK Orasje

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda G.

13 Temmuz 2020 yılında HNK Orasje

5 Şubat 2021 yılında Zvijezda G.

Eldin Facic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Facic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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