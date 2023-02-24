Eldin Hasanbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Hasanbegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Hasanbegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Hasanbegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Hasanbegovic 17 Eylül 2000 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldin Hasanbegović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Hasanbegovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldin Hasanbegovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eldin Hasanbegovic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eldin Hasanbegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Hasanbegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldin Hasanbegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Hasanbegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında FK Tuzla City

20 Ocak 2020 yılında OFK Gradina

10 Haziran 2022 yılında FK Tuzla City

8 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

1 Ocak 2023 yılında FK Tuzla City

Eldin Hasanbegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Hasanbegovic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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