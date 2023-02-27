Eldin Latik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Latik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Latik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Latik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Latik 22 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Latik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Eldin Latik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eldin Latik'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eldin Latik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Latik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldin Latik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Latik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Rodange 91

5 Temmuz 2021 yılında Pr. Niederkorn

Eldin Latik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Latik şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CS Petingen (2011-2014), FC Rodange 91 (2014-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.