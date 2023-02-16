Eldin Lolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Lolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Lolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Lolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Lolic 15 Mayıs 2004 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bosna-Hersek,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Eldin Lolić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Lolic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldin Lolic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cagliari futbol takımında oynamaktadır. Cagliari takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Eldin Lolic'nin Cagliari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eldin Lolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Lolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eldin Lolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Lolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2021 yılında Cagliari U19

1 Aralık 2022 yılında Cagliari

Eldin Lolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Lolic şuan Cagliari takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Eldin Lolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.