Eldin Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Mehmedovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Mehmedovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Mehmedovic 23 Haziran 2000 tarihinde Maoča şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldin Mehmedović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Mehmedovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldin Mehmedovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eldin Mehmedovic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldin Mehmedovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Mehmedovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldin Mehmedovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Mehmedovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2020 yılında FK Gornji Rahic

1 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

28 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

21 Şubat 2022 yılında FK Tuzla City

8 Temmuz 2022 yılında OFK Gradina

Eldin Mehmedovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Mehmedovic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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