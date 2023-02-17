Eldin Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Sehic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Sehic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Sehic 28 Nisan 2003 tarihinde Waidhofen/Ybbs şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Sehic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Eldin Sehic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eldin Sehic'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldin Sehic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Sehic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldin Sehic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Sehic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında Ardagger Altyapı

1 Ocak 2017 yılında St. Pölten Jgd

1 Temmuz 2017 yılında AFW Waidhofen

1 Şubat 2019 yılında SK Vorwärts II

5 Ekim 2020 yılında Wolfsburg U19

7 Şubat 2022 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2023 yılında Vorwärts Steyr

Eldin Sehic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Sehic şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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