Eldin Trumic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldin Trumic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldin Trumic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldin Trumic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldin Trumic 19 Eylül 1989 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Eldin Trumić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldin Trumic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eldin Trumic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eldin Trumic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldin Trumic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldin Trumic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldin Trumic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldin Trumic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wilhelmshaven

1 Şubat 2012 yılında FK Rad. Lukavac

7 Ağustos 2013 yılında FK Buducnost

1 Temmuz 2018 yılında Slaven Zivinice

1 Ocak 2019 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2019 yılında FK Buducnost

28 Şubat 2021 yılında Slaven Zivinice

10 Temmuz 2021 yılında FK Buducnost

Eldin Trumic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldin Trumic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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