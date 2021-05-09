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Eldivan'da kiraz bahçelerini görenler hayran kalıyor

Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki kiraz bahçeleri, ilkbaharda açan çiçeklerinin güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Eldivan'da kiraz bahçelerini görenler hayran kalıyor

"Eldivan'ın kirazı, dosta gider birazı, artık çekemez oldum, bana ettiğin nazı" dizeleriyle türkülere konu olan, lezzetiyle farklı bir tadı bulunan Eldivan'daki kiraz bahçeleri, açan beyaz çiçekleriyle güzelliklerine güzellik kattı.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, AA muhabirine, 20 bin kiraz ağacının, ilçelerini güzelleştirdiğini söyledi.

Havaların soğuk olması nedeniyle kirazın geç çiçek açtığını, bu yüzden de meyve tutumunun çok iyi olduğunu belirten Karatatar, "İlçemiz en güzel günlerini yaşıyor. Ağaçlarımız sanki gelinlik giymiş gibi çiçeklerle donatılı. Hava güzel. Bol kirazımız olsun istiyoruz. Misafirlerimizin hepsini Eldivan'a bekliyoruz." dedi.

Eldivan kirazının genel olarak sanayiye gittiğini, sofralık kirazın az olduğunu dile getiren Karatatar, şunları kaydetti:

"Şu anda kirazlarımız çiçekte. Birkaç gün sonra hem çürümemesi için hem de kiraz sineği için mücadele başlayacaktır. Tarım Müdürlüğümüz bu konularda çalışmalar yapıyor. Kiraz sineğinin ne zaman çıkacağını tespit etmek için tuzaklar çiftçilere dağıtılıyor, bahçelere takılıyor. Bahçelerde kiraz sineği çıkmaya başladığı an ilaçlamanın da başlaması gerekiyor. Çünkü bir sinek binlerce meyveye yumurtlayıp binlerce meyvenin zayi olmasına sebep oluyor."

Doğa fotoğrafçısı Emre Gümüş de baharın gelmesiyle doğanın tekrar canlanmaya başladığını vurguladı.

Özellikle ilkbaharda ağaçların çiçek açmasının kendileri için güzel manzara yakalamak adına güzel fırsat olduğunun altını çizen Gümüş, "Eldivan'da ilkbaharın gelmesiyle ağaçlar beyaza büründü yine. Biz de doğaseverler olarak fotoğraflıyoruz. Doğanın güzelliklerini fotoğraflayarak insanlara tabiatın, doğanın ne kadar güzel olduğunu göstermek de bize ayrı bir mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların sık sık doğayla bir araya gelmesinin önemine değinen Gümüş, birçok güzelliğin doğada kendilerini beklediğini kaydetti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Eldivan'da kiraz bahçelerini görenler hayran kalıyor

Eldivan'da kiraz bahçelerini görenler hayran kalıyor

Eldivan'da kiraz bahçelerini görenler hayran kalıyor

Eldivan'da kiraz bahçelerini görenler hayran kalıyor

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