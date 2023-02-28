Eldor Adkhamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldor Adkhamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldor Adkhamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldor Adkhamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldor Adkhamov 2 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Элдор Адҳамов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldor Adkhamov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Eldor Adkhamov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eldor Adkhamov'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldor Adkhamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldor Adkhamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eldor Adkhamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldor Adkhamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bunyodkor

1 Şubat 2020 yılında FK Andijon

3 Mart 2021 yılında Kokand 1912

29 Temmuz 2021 yılında FK Andijon

Eldor Adkhamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldor Adkhamov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.