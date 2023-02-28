Eldorbek Begimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldorbek Begimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldorbek Begimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldorbek Begimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldorbek Begimov 29 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Элдорбек Бегимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldorbek Begimov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eldorbek Begimov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldorbek Begimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldorbek Begimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eldorbek Begimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldorbek Begimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında AGMK Olmaliq

13 Şubat 2021 yılında FC Olympic

31 Aralık 2021 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2022 yılında FC Olympic

30 Haziran 2022 yılında OKMK Olmaliq

Eldorbek Begimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldorbek Begimov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Eldorbek Begimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 13 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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