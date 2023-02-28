Eldorbek Suyunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldorbek Suyunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldorbek Suyunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldorbek Suyunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldorbek Suyunov 12 Nisan 1991 tarihinde Qarshi şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Эльдорбек Суюнов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldorbek Suyunov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Eldorbek Suyunov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 7 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Eldorbek Suyunov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eldorbek Suyunov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/suyunoveldorbek?igshid=1mxop8ps0vbnq

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Eldorbek Suyunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldorbek Suyunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Eldorbek Suyunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldorbek Suyunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Nasaf Qarshi

7 Temmuz 2017 yılında Pakhtakor

Eldorbek Suyunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldorbek Suyunov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Eldorbek Suyunov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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