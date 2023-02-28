Eleias Himaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eleias Himaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eleias Himaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eleias Himaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eleias Himaras 8 Mart 2002 tarihinde London, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Eleias Konstantinos Himaras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eleias Himaras Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Eleias Himaras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eleias Himaras'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eleias Himaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eleias Himaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eleias Himaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eleias Himaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2021 yılında York United

1 Ocak 2022 yılında Electric City

1 Temmuz 2022 yılında York United

Eleias Himaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eleias Himaras şuan York United FC takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Eleias Himaras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U17 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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