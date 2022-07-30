Elektriğe zam iddiası! Vatandaşın cebi yanabilir

Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun (EPDK) serbest piyasaya verilen fiyat tekliflerinde azami limiti yükseltince elektrik fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Bu artışın da ürünlere zam olarak yansıyacağı kaydedildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Elektriğe zam iddiası! Vatandaşın cebi yanabilir

Son olarak 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere elektriğe zam yapılmıştı. Konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam gelmişti. Söz konusu zam vatandaşları zorlamaya devam ederken bir kez daha zam konusu gündeme geldi.

Elektriğe zam iddiası! Vatandaşın cebi yanabilir

SERBEST PİYASAYA VERİLEN FİYAT TEKLİFİ YÜKSELTİLDİ

Sözcü'nün haberine göre Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun (EPDK) yeni bir karar alarak serbest piyasaya verilen fiyat tekliflerinin azami limiti kilovatsaati (kWh) 3.75 TL’den 4 TL’ye yükseltti. Bu kararın ardından sanayici, ticarethane elektrik faturalarında artış yaşanacağı, şirketlerinin de bu maliyeti ürünlere zam olarak yansıtacakları öne sürüldü.

Elektriğe zam iddiası! Vatandaşın cebi yanabilir

"ZAM OLARAK YANSIYACAK"

Bu konuda açıklama Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) eski yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya, “Ekim ayı beklenmeden ağustosta yeni zamlı tarifeler açıklanırsa sürpriz olmaz. Ekim ayı beklenirse zam oranı daha da artacaktır. Özel sektör elektrikte ithal kaynak bağımlısı üretim altyapısına mahkum. TL’nin döviz kurları karşısındaki değer kaybına seyirci kalınmasının sonuçları vatandaşa önümüzdeki günlerde doğal olarak zam olarak yansıyacak. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Üretim ve dağıtımda bir an önce kamusal yapıya dönülmesi şart olmuştur” diye konuştu.

Elektriğe zam iddiası! Vatandaşın cebi yanabilir

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