Resmi Gazetenin 1 Ekim 2020 tarihli sayısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9579, 9580 ve 9581 Sayılı Kararları yayımlandı. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifelere göre elektriğe yüzde 5,75 oranında zam geldi. Peki Elektriğe zam mı geldi 2020? Elektriğe ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ 2020? ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?

Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre elektriğe yüzde 5,75 oranında zam geldi. Söz konusu zam 3 ay boyunca uygulanacak. Zam Konut, sanayi ve ticarethaneleri kapsayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun (EPDK) bugünden itibaren geçerli tarifesine göre, konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.6, ticarethanelerde ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.7 artırıldı.

EPDK'nın kararında, "1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarıyla görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 15.4894 kuruş/kWh uygulanmasına,

2) Dağıtım şirektlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29.000 kuruş/kWh uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan karar