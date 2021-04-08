Elektrik abonelik kapatma işlemi nasıl yapılır? | Elektrik abonelik iptali para iadesi ne kadar 2021

Elektrik Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik abonelik ücretleri, ikamet edilen hane değiştirileceği zaman aboneliğin iptalinin akabinde iade ediliyor. Tüm mesken sahiplerini ve hatta kiracıları dahi ilgilendiren Elektrik abonelik kapatma işlemleri de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Elektrik abonelik kapatma işlemi nasıl yapılır? | Elektrik abonelik iptali para iadesi 2021 tüm detaylarıyla haberimizde...

ELEKTRİK ABONELİK KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Elektrik aboneliğini iptal ettirmek için bağlı bulunduğunuz satış şirketiyle yaptığınız sözleşmeyi sonlandırmalısınız. Elektrik aboneliğinin iptali işlemi tahliye olarak da adlandırılır.

Artık kullanmayacağınız bir yerdeki aboneliğinizi kapatmanız son derece önemlidir. Bu şekilde sizin adınıza elektrik kullanımı yapılmasının önüne geçmiş olursunuz. Bu işlemi yapmadığınız takdirde sizden sonra gelecek kullanıcılar sizin adınıza elektrik kullanımı yapabilir ve faturalardan sorumlu tutulabilirsiniz.

Elektrik şirketleri genellikle abonelik iptali için aşağıdaki bilgi ve belgeleri ister:

Nüfus cüzdanı

Abone ya da tesisat numarası

Banka hesabınızın IBAN numarası

Sayaçtan okunan son endeks (zorunlu değil)

Elektrik aboneliğinin iptali işlemini elektrik şirketinin müşteri merkezinden ya da internet sitesinden yapmak mümkündür. Elektrik şirketiniz online abonelik iptali hizmeti vermiyorsa müşteri merkezine şahsen başvurmalısınız.

Eğer başkasının adına yapılan elektrik aboneliğini Başkası adına işlem yapmak için, noter onaylı vekaletname gerekir.

Elektrik abonelik ücreti 2021 ne kadar oldu? | İşte abonelik ücretleri

Görevli tedarikçiden elektrik alıyorsanız aşağıdaki tablodan bölgenizde hizmet veren perakende satış şirketini bulabilir ve bu şirketin web sayfası üzerinden doğrudan abonelik iptal sayfasına erişebilirisiniz.

Bazı şirketler sitelerinden online olarak abonelik iptaline imkan verebilmektedir. Bazıları için ise müşteri merkezlerini ziyaret etmeniz gerekir. Eğer online randevu imkanı varsa önceden randevu ile gitmeniz işleminizi hızlandıracaktır.

ELEKTRİK ABONELİK İPTALİ PARA İADESİ NE KADAR 2021

Elektrik abonelik ücreti, görevli elektrik tedarikçileri tarafından ilk defa sözleşme yapılırken alınan bedeldir. Elektrik bağlantısı yapıldığında elektrik kullanım yerinin sözleşme/bağlantı gücüne göre hesaplanarak tahsil edilir. 2021 yılı Nisan ayında elektrik abonelik ücreti (elektrik aboneliği açtırmak için ödenmesi gereken ücretler - elektrik abonelik ücreti 2021) aşağıdaki birim fiyatlarla hesaplanır.

NOT: Bu birim fiyatlara göre ücret en az 5kW üzerinden hesaplanmaktadır. Bu fiyatlar 2021 yılı için geçerli bedellerdir.

Eğer elektrik tedarikçinizi değiştiriseniz, daha önceki tedarikçinize ödemiş olduğunuz güvence bedelini (teminat) geri alırsınız. Eğer yeni tedarikçiniz de güvence bedeli talep etmiyorsa bu bedel size bir anlamda tasarruf olarak yansıyacaktır.

ABONELİK İPTAL DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKENLER

Aboneye ait:

Kimlik bilgisi ve TC kimlik no, adres ve iletişim bilgileri (cep telefonu ya da e-posta)

Kullanım yerine ait:

Adres, tesisat veya abone numarası, mülk sahibi bilgisi

İstenen enerji kesim tarihi

Güvence bedelinin hesabınıza iade edilmesi için IBAN numarası

ABONELİK İPTALİ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Elektrik abonelik iptali yapılırken faturada ismi olan kişi, yani asıl abone veya bu kişininin noter onaylı vekalet ile iptal işlemini yapmak üzere yetkilendirdiği kişiler başvuruda bulunabilir. Ticarethane aboneliklerinde de yine firma yetkilisi veya yetkilendirilen kişiler başvuru yapabilir.

Eş durumu abonelik iptali için yeterli olmamaktadır. Evlilik cüzdanı yetki belgesi sayılmadığından eşiniz adına yapılmış bir elektrik aboneliini kapattırmanız mümkün olmayacaktır.

ABONELİK İPTALİ İÇİN NE ZAMAN BAŞVURULMALIDIR?

Enerjinin kesilmesini istediğiniz tarihten en az bir hafta önce elektrik şirketine başvurmanızı öneririz. Başvurunuzun işleme konması için önceden hareket etmek fayda sağlayacaktır. Kesinti için en mümkün olan en ileri tarih iki haffta sonrasına kadar bir tarih olabilir. Abonelik iptali için başvurduğunuzda başvuru yaptığınız tarihten 14 gün sonrasına bir gün belirleyerek bu gün için kesilme talimat verebilirsiniz. Örneğin ayın 1'inde başvuru yapıyorsanız ayın 15'ine kadar bir tarih belirleyerek bildirebilirsiniz. Böylece taşınmanızın tamamlanması ile hattın kapatılması aynı zamanda gerçekleşebilir.

Başvurunuzda ileri bir tarih talep etmezseniz en geç üç iş günü içinde enerji kesilir. Kesim tarihinde, bir görevli sayaçtaki son değerleri okur, kullanım yerindeki elektriği keserve ve son tüketimi faturalandırır.

GÜVENCE BEDELİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Elektrik aboneliği sırasında ödenen güvence bedeli, sözleşme iptal edildiğinde iade edilir. Sözleşmenin sonlaması için, elektrik şirketine kalan tüm borçların ödenmiş olması gerekir. Güvence bedelinin iade tutarı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE (enflasyon) oranına göre güncellenir. Abonelik iptal edilirken borcunuz varsa bu miktar güvence bedelinden kesilerek size iade yapılacaktır. Genelde son faturanızdan sonra elektrik kapatılana kadarki kullanımlar borç olarak güvence bedelinden düşülür.

Yönetmeliğe göre, sözleşme iptalinden en geç 5 iş günü sonra para iadesi yapılmalıdır. Yani kapatma tarihinden sonra hafta sonları ile birlikte en geç 7 gün içinde güvence bedeli tarafınıza iade edilmelidir. Güvence bedelini hizmet aldığınız şirketin veznelerinden aide alabilirsiniz. Banka IBAN numaranızı verirseniz, güvence bedeli iadesi hesabınıza havale de yapılabilir.

ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ 2021

Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) civarındadır.

Güvence bedeli, elektrik satış sözleşmesi imzalayan tüketicinin fatura borcunu ödememesi riskine karşı olarak tedarikçi tarafından alınan bir depozito gibidir. Sözleşme başvurusu için, bir defaya mahsus nakit olarak tahsil edilir. Sözleşmenin iptali halinde de iade edilir. Güvence bedeli, sözleşme gücü üzerinden hesaplanır. 2021 yılı için güvence bedeli,

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler için ulusal olarak uygulanmak üzere EPDK tarafından 33 TL/kW olarak belirlenmiştir.

ulusal olarak uygulanmak üzere EPDK tarafından olarak belirlenmiştir. Bu rakam sanayi ve ticarethaneler için 93,7 TL/kW, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için ise 44,5 TL/kW olarak resmi gazetede kurul kararı ile duyurulmuştur.

Elektrik Tüketici Hizmetleri yönetmeliği uyarınca, mesken abonelerinin bağlantı gücü 5 kW altında bile olsa, güvence bedeli hesabı, en düşük 5 kW üzerinden yapılır. Güvence bedelinin belirlenmesinde esas alınan bağlantı gücü, kullanım yerinin tesisat özellikleri (lamba ve priz sayısı vb.) ve tüketicinin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

DAMGA VERGİSİ 2021

Damga verigisi elektrik satış sözleşmesinden doğar ve güvence bedelinin binde 9,48'i oranında alınır. Sonuçta, sözleşme için ödemeniz gereken damga vergisi tutarı da güvence bedeline bağlı olarak değişecektir. Yukarıdaki tabloda güvence bedeli arttıkça damga vergisinin de arttığı gözlemlenebilir.

KESME AÇMA İŞLEMİ

Elektriğin kesilmesi ya da bağlanması işlemlerinden yalnızca birinde tüketiciden tahsil edilen bedeldir. 2021 yılı için EPDK tarafından kesme - bağlama mesken abonesi ücreti 37,3 TL olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre, dağıtım şirketi, evinizin elektrik enerjisini fiilen kesmemişse, kesme açma ücreti alınamaz. Kesme açma bedeli; yalnızca abonelik başvurularında değil borçtan dolayı elektrik kesilmesi durumunda da ödenebilir.

DOSYA BEDELİ

Dosya bedeli, elektrik perakende satış şirketi tarafından, verdiği satış sözleşmesi hazırlama hizmetine karşılık olarak tahsil edilir. Tabloda gösterilmemiş olan tutar, güvence bedeline göre değişir. Yukarıda belirtilen toplam ücretlere dosya bedeli de eklenir.