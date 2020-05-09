Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde elektrik akımına kapılan bir yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sularında Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde meydana geldi. Suriye uyruklu bir aileye ait olan geçici barınma çadırında oynayan 1 yaşındaki M.E. oyun sırasında üçlü prize temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. M.E'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. İlk olarak Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, oradan Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi. M.E'nin cenazesi morga kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA