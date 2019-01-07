Elektrik akımına kapılan genç matematik aşığı oldu

Şanlıurfa'da babasına ait tahıl ürünleri işletmesinde hamal olarak çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki genç, hayatının tamamen değiştiğini belirterek matematik üzerinde yaptığı çalışmalar için yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Abdüsselam Çiçekçi, babasına ait tahıl ürünleri işletmesinde hamal olarak çalıştığı sırada yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılarak yaralanan Çiçekçi, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir haftalık tedavisinin ardından normal hayatına devam eden genç, hayatının tamamen değiştiğini belirterek, sözel öğrencisi olmasına rağmen daha önce hiç ilgilenmediği matematikle uğraşmaya başladığını söyledi. Matematik aşığı olmaya başladığını aktaran Çiçekçi, matematik teorisi ile ilgili yaptığı çalışmalarının hayata geçirilmesi için yetkililerden destek istedi.

Elektrik akımına kapıldıktan sonra hiç ilgilenmediği matematik üzerine çalışmalar yapmaya başladığını ifade eden ortaöğretim mezunu Abdüsselam Çiçekçi, "Hafta sonları günde 17 saat babamın iş yerinde çalışıyorum. 2016 yılının 12 Eylül Pazar günü bana elektrik çarptı. Tam 38 bin volt. Elektrik çarptıktan sonra tamamen matematiğe yöneldim. Hem iş yerinde hamallık yapıyorum hem de matematik teorisiyle uğraşıyorum. 3 yıl boyunca yapmış olduğum çalışmalardan sonra büyük bir matematik teorisi buldum. İspatını da matematik uzmanlarıyla birlikte yaptık, noterde tasdikledik. Daha sonra Gaziantep'e de gittim, oradaki profesörlerle konuştum. Dedim bu teori daha önce bulunmuş mu bulunmamış mı diye soruşturdum. Dediler bulunmamış. Bana elektrik çarptıktan sonra kafam çalışmaya başladı. Bu sanayi elektriği 38 bin volttur. Bana çarptıktan sonra benim hayatım tamamen değişti. Ondan sonra matematiğe yöneldim. Ajitasyon yapmak istemiyorum, sadece bana sahip çıkmalarını istiyorum. Benim büyük bir projem daha var. Dünyayı alt üst edebilecek bir projem var. 8 yıldır bu projenin üzerinde çalışıyorum. Bu projeyi benden başka hiçbir insanoğlu bilmiyor. Bu projeyi gerçekleştirmek için devletten yardım istiyorum" dedi.

"Oğlum elektrik akımına kapıldıktan sonra hayatı değişti"

Baba Cezayir Çiçekçi ise oğlunun elektrik akımına kapılmasının ardından matematikle uğraşmaya başladığını belirterek, "Oğlum Abdüsselam Çiçekçi 3 yıl önce elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpmasından sonra bizim hesap makinesi ile yaptığımız hesapları oğlum kafadan yapmaya başladı. Biz makine kullanmadan oğlum hesap bu kadardır, diyor. Elektrik çarpmasından sonra hayatı tamamen değişerek matematiğe yöneldi" şeklinde konuştu.

"Yüksek lisans konusu olan bir önermenin sonucunu bulmuş"

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü öğretim görevlisi Dr. Kemal Toker, ortaokul mezunu Abdüsselam Çiçekçi'nin yüksek lisans konusu olan bir önermenin sonucunu bulduğunu belirtti. Toker, Çiçekçi'nin elektrik akımına kapıldıktan sonra matematiğe yönelmesinin hayatına artı değer kattığını belirterek, çalışmalarına devam etmesi gerektiğini vurguladı. Toker, "Arkadaşımızın burada çabası büyük. Çünkü orta öğretim mezunu olmasına rağmen yükseköğretimdeki bir önermenin sonucunu kendi çabasıyla, kendi gayretiyle elde etmiştir. Bundan dolayı önemli bir çabadır, başarılarının devamını diliyorum. Bu anlamda çalışmalarına devam etmesini istiyorum. Yapacağı çalışmaları getirirse bizde tabi ki destekleriz. Elektrik çarpmasından sonra kendilerinin matematiğe yönelmesi de oldukça güzel bir durum" diye konuştu.

Öte yandan, Abdüsselam Çiçekçi'nin elektrik akımına kapıldığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA