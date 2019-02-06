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  3. Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu.

Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kıralan Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet İntepe, ahırda bulunan 4 ineğini süt sağım makinesine bağladı. Bu sırada makineden kaynaklı olduğu öne sürülen elektrik kaçağından dolayı inekler akıma kapılarak telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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