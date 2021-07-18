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Elektrik akımına kapılan leylek yangına neden oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde leylek yavrusunun elektrik direğinde akıma kapılması sonucu otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, leylekler can verdi.

Elektrik akımına kapılan leylek yangına neden oldu

Yavru leylek akıma kapıldı, feci şekilde can verdi. Elektrik akımına kapılan leylek yangına neden oldu. Elektrik kablolarında leyleğe elektrik çarparken, çıkan kıvılcımlar otluk alana sıçradı. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle kuruyan otlar, kıvılcımlarla tutuştu. Otluk alanda bir anda alevler yükseldi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Elektrik akımına kapılan leylek yangına neden oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde leylek yavrusunun elektrik direğinde akıma kapılması sonucu otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi 331. Sokak'ta elektrik direğinde leyleğin akıma kapılmasının ardından çıkan kıvılcımlar otluk alanda yangına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Elektrik akımına kapılan leylek telef oldu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Elektrik akımına kapılan leylek yangına neden oldu

Elektrik akımına kapılan leylek yangına neden oldu

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