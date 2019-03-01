Elektrik akımına kapılarak öldü

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Ömer Güngör (23) temizlik yaptığı işyerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kotangölü Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ürünlerinin satıldığı iş yerinde çalışan Ömer Güngör, temizlik yaptığı sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Güngör, çığlıklarını duyanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güngör, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

DHA