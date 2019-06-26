Elektrik akımına kapılarak ölen Mert, doğum gününde sahnede anıldı

İZMİR'in Urla ilçesinde, katıldığı mezuniyet partisinde yan evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Mert Motör (25), doğum günü olan 26 Haziran'da Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü'nden akademisyenler ve arkadaşları tarafından sahnede anıldı.

İzmir Urla'da geçtiğimiz hafta katıldığı mezuniyet partisinde yan evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Mert Motör'ün doğum günü olan 26 Haziran, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Konservatuvar Opera Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından unutulmadı. Akademisyenler ve öğrencilerin özel olarak hazırlandığı geceye Motör'ün ailesi, yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Motör'ün bebekliğinden itibaren çekilmiş yüzlerce fotoğrafının barkovizyona yansıtıldığı törende, salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı. Törende Mert Motör'ün hayat hikayesini ve küçüklüğünden bu yana olan opera sanatçısı olma hayallerini onun fotoğraflarının bulunduğu slayt gösterisi ile anlatan DEÜ Konservatuvar Opera Bölümü Öğretim Görevlisi Altan Akatay, "Bazı insanların farklı bir enerjisi vardır, Mert de onlardan biriydi. Kısa sürede sınıfın hatta konservatuvarın en sevilen isimlerinden olmuştu. Her zaman herkesin yanındaydı. Doğum gününü tam da onun istediği gibi sahnede, ailesi ve dostları ile kutluyoruz" diye konuştu. DEÜ Konservatuvar Opera Bölümü akademisyenlerinin opera parçaları seslendirdiği törende, Mert'in dostlarından oluşan 36 kişilik bir koro, gencin anısına ilahiler söyledi.

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DHA