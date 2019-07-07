Elektrik akımına kapılıp 5 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, inşaatın 3'üncü katına iskele kurmaya çalışırken, elindeki demirin elektrik tellerine değmesiyle, akıma kapılıp 5 metre yükseklikten düşen işçi Serkan Aydoğdu (21) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, 4 Eylül Mahallesi 309 Sokak'taki Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu yanındaki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Serkan Aydoğdu, dış yalıtımı yapılacak olan binanın 3'üncü katına iskele kurmak için çalışmaya başladı. Bu sırada, iddiaya göre, Aydoğdu'nun elindeki iskele demirlerinden biri, yakından gelen elektrik tellerine temas etti. Elektrik akımına kapılan Aydoğdu, bir anda dengesini kaybederek, iskeleden düştü. 5 metre yükseklikten düşen Aydoğdu, ağır yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydoğdu, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoğdu, buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

FOTOĞRAFLR

DHA