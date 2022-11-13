Elektrik aksamından çıkan yangın bir aileyi darmadağın etti! Alev alev yanan evde 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.