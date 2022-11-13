Elektrik aksamından çıkan yangın bir aileyi darmadağın etti! Alev alev yanan evde 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Acı olay Sakarya'da meydana geldi. Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi'nde 2 katlı bir ev, gece saatlerine alev alev yandı. Elektrik aksamından meydana geldiği belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.
BİRİ 21 DİĞERİ 11 YAŞINDAYDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken sağlık ekipleri çıkarılan 3 yaralıya müdahale etti. Yanan evde bulunan biri 21 diğeri 11 yaşında olan 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.