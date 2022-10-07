Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) görev tanımı nedir, Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) ne iş yapar, Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) Tanımı;

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Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) Maaşları

Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.05

Meslek Adı :

Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hurda çeliği eritme veya tasfiye suretiyle yüksek kaliteli çelik üretilen bir elektrik ark fırınını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırının çelikle doldurulması için emir vermek,

b) Elektrik akımını açarak elektrotlarla eritilecek malzeme arasında bir ark meydana getirmek,

c) Eritme işlemi esnasında ark açıklığı otomatik olarak düzenleyen tertibatı tanzim etmek,

d) Reostayı düzenleyerek akımı ve voltajı kontrol etmek,

e) Ölçü aletlerini ve elektrotların iniş ve kalkışını gözleyerek fırın içindeki malzemenin erimesini sağlamak,

f) Erimiş metal yüzündeki cüruf almaya mahsus bir demir çubukla temizlemek,

g) Erimiş metalden numune almak ve bunun soğutulmuş parçasını incelemek suretiyle metalin terkibini tayin etmek,

h) Erimiş metal numunesinin soğutulma zamanını tespit ve soğumasını gözlemek suretiyle metalin akıcılığını tayin etmek,

i) Akımı keserek fırını öne doğru yatırıp erimiş metali kepçeye boşaltmak,

j) Fırının çalıştırılmasında yardımcı olarak iş gören personelin mutat hizmetlerine nezaret edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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