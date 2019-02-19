Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi 4 hastaya can oldu

Söke Organize Sanayi Bölgesinde çalıştığı iş yerinde elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Hikmet Ünsal'ın bağışlanan organları 4 dört hastaya umut oldu.

Tedavi görmekte olduğu Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Hikmet Ünsal'ın (38) akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi sorumlusu Anestezi Uzmanı Nazan Çay, hasta yakınları ile yaptığı görüşmede organ naklinin yeni hayatların kurtarılmasında taşıdığı öneme anlattı. Talihsiz işçinin yakınlarının da organ bakışına onay vermelerinin ardından zamana karşı başlatılan organ naklinde Hikmet Ünsal'ın kalbi, İzmir Katip Çelebi Üniversite Hastanesinden gelen organ nakli ekibi, karaciğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinden gelen ekip tarafından, böbrekleri de Eğe ve Dokuz Eylül Üniversite Hastanelerinden gelen ekipler tarafından alınarak hızlı bir şekilde organ nakli bekleyen hastalara nakledildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa İkizek, hayatını kaybederken dört hastaya umut veren Hikmet Ünsal'a Allahtan rahmet dilerken, yakınlarına da baş sağlığı diledi. İkizek, Ünsal'ın yakınlarına ayrıca organ nakli konusunda göstermiş oldukları duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Öte yandan vefatı ile organları dört hastaya umut olan Hikmet Ünsal'ın cenazesi Aydın Kızılcaköy de defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA