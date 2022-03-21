Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni Tanımı;

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Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni Maaşları

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.08

Meslek Adı :

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

EPDK mevzuatı ve kalite standartları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve ilgili kuruluşlardan gerekli izinleri alarak enerjili/enerjisiz hat bakımı ile her türlü montaj, demontaj ve hat güzergâh değişim çalışmalarını yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak işlerle ilgili amirinden aldığı talimat ve bilgilere göre, kullanılacak alet ve malzemeleri hazırlamak,

b) Yapılacak işleri sıraya koymak, tehlike arz eden, enerji kaçağı olan, geniş alanları etkileyen elektrik arızalarına öncelik vermek,

c) Arıza, bakım ve onarım çalışmalarına başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerini almak, iş güvenliği malzemeleri ve ekipmanlarını kullanmak,

d) Bakım onarım çalışmalarında gerektiğinde manevra ve ters manevra yapmak,

e) Abone arızalarında; sayaç girişlerini, sigortasını, şebekeyle olan bağlantısını kontrol etmek, arızayı tespit etmek, gidermek,

f) Enerji dağıtım hatlarında meydana gelen tel dolaşması, tel kopması, izalatör patlağı vb. tüm arızaları tespit etmek, gidermek,

g) Bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında direk dikmek, kablo çekmek, izalatör, travers, konsol, potans, vb. değişimleri yapmak,

h) Panolardaki sigorta, şalter, sayaç, parafodr vb. arızaları tespit etmek, arızayı gidermek, arızalı parçaları değiştirmek,

i) Sokak aydınlatma ile ilgili arızaları tespit etmek, tamir ve bakımlarını yapmak,

j) Trafo, kesici ve ayırıcı arızalarını tespit etmek, arızayı gidermek,

k) Trafo, kesici, ayırıcı, pano, mesnet vb. bakımlarını yapmak,

l) Arıza veya bakım sebebiyle elektrik kesilmesi/verilmesi yapılacağı zaman amirine bilgi vermek,

m) Abonelerin elektrik kesme- bağlama işlerini yapmak,

n) Yeni abonelik bağlantılarında; tesisat ve sayaç kontrolleri yapmak, sayaç bilgilerini kaydetmek,

o) Görev esnasında kaçak elektrik kullanımı tespit etmesi halinde ilgililere birime haber vermek,

p) Kullanılan makine, malzeme ve ekipmanların bakımlarının yapılmasını sağlamak,

r) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

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