Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Tanımı;

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Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Maaşları

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7413.07

Meslek Adı :

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri Meslek

Birim Grubu :

Elektrik Hattı Döşeyicileri Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

EPDK mevzuatı ve kalite standartları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak AG ve YG elektrik enerjisi iletim hatları ile dağıtım tesislerinin bakım ve onarım işlerini, trafo, hat bakım, YG teçhizatı montaj-demontaj işleri (kesici, trafo vb.) gibi uzmanlık isteyen işlerde yardımcı personel olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilgili yönetmeliklere ve işletmenin kurallarına uymak,

b) Risk etmenlerini azaltmak,

c) Risk etmenlerini azaltmak,

d) Topraklama işlemlerini yapmak,

e) Topraklamayı kaldırmak,

f) Çevre koruma faaliyetlerini yürütmek,

g) Çalışma teçhizatının çalışabilirlik durumlarını kontrol etmek,

h) Çalışma teçhizatının bakımını sağlamak,

i) Yapılacak işi tespit etmek, çalışmada kullanılacak malzemeyi hazırlamak,

j) Arızalı bölgeyi ayırmak (izole etmek),

k) Arızayı gidermek,

l) Bakım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,

m) Test, ayarlama ve ölçümleri gerçekleştirmek,

n) Yük aktarımını gerçekleştirmek,

o) Yapılan çalışmaların sonuçlarını raporlamak,

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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