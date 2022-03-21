Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni görev tanımı nedir, Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni ne iş yapar, Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni Tanımı;

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Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni Maaşları

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.16

Meslek Adı :

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

EPDK mevzuatı ve kalite standartları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik dağıtım şebekesindeki elektriksel sistem ve donanımların montaj, demontaj, arıza, bakım ve onarım çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilgili yönetmeliklere ve işletmenin kurallarına uymak,

b) Risk etmenlerini azaltmak,

c) Topraklama işlemlerini yapmak,

d) Topraklamayı kaldırmak,

e) Çevre koruma faaliyetlerini yürütmek,

f) Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

g) Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak

h) İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

i) Çalışma teçhizatının çalışabilirlik durumlarını kontrol etmek,

j) Çalışma teçhizatının bakımını sağlamak,

k) Yapılacak işi tespit etmek, çalışmada kullanılacak malzemeyi hazırlamak,

l) Arızalı bölgeyi ayırmak (izole etmek),

m) Arızayı gidermek,

n) Bakım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,

o) Test, ayarlama ve ölçümleri gerçekleştirmek,

p) Yük aktarımını gerçekleştirmek,

q) Yapılan çalışmaların sonuçlarını raporlamak,

r) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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