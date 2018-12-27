Elektrik dağıtım sektörü için kalifiye eleman yetiştirilecek

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek adına başlatılan "Enerjinin Yıldızları" projesi çerçevesinde BEDAŞ'ın Bayrampaşa'daki İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu "Yüksek Gerilim Laboratuarı'nın açılışı yapıldı.

Türkiye'de en çok ihtiyaç olan şey nitelikli ara eleman. Tıpta, sağlıkta, turizmde, sanayide hükümetin yaptığı hamlelerle açık giderek kapanıyor. Ayrıca meslek yüksekokulları da bu noktada önemli bir eksikliği gidermede büyük bir rol üstleniyor.

Bu anlamda elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek adına başlatılan "Enerjinin Yıldızları" projesi çerçevesinde BEDAŞ, Bayrampaşa'daki İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne "Yüksek Gerilim Laboratuarı" kurdu. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde öğrenciler AB standartlarındaki bu laboratuarda uygulamalı eğitim fırsatına sahip olacak.

Bayrampaşa'da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan "Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın açılış törenine Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, MEB Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, MEB Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Belma Güngör, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, Okul Müdürü Deniz Mutlu Güler ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katılım sağladı.

ARA ELEMAN İHTİYACI KARŞILANACAK

Ara eleman ihtiyacını liselerden karşılamak, iş hayatına hazırlıklı mesleki ve teknik kriterlere sahip öğrencileri bünyelerinde barındırmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını ifade eden BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Bulunduğumuz okuldaki laboratuar için ayırdığımız bu teknik ekipman, çocukların ileride çalışacakları ortama hazırlanmaları ve bütün kriterleri öğrenmeleri açısından çok önemli. Ayrıca ülkemizin ekonomisine de bu anlamda bir katkı olsun istiyoruz. Kendi teknik eleman ihtiyacımızı da yine yerli kaynaklardan en hızlı şekilde tedarik edelim istiyoruz. Bu projeden çok umutluyuz, sektörümüzün buna ciddi ihtiyacı var. Bu hususta destek veren Milli Eğitimimize, okullarımıza, müdürlerimize candan teşekkür ederiz" dedi.

PROJE GENİŞLETİLMEK İSTENİYOR

Projenin kapsamını daha da genişletmek istediklerini vurgulayan Yiğit şunları söyledi:

"İlk başta bir pilot bölge ve okul seçip start vermek istedik. Laboratuar ortamında çocuklarımıza eğitim verelim istedik. Bunun sonucunda, ki umutluyuz, çok güzel neticeler verecek. Projeyi genişletmeyi düşünüyoruz. Genç neslin iş hayatına hazır olarak gelerek ekonomimize çok ciddi katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Sektör temsilcileri olarak o heyecan ve merakı daha bu sıralardan başlatarak yaymamız gerektiğine inanıyorum."

"BU PROJE SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATTI"

Törende konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dünyada enerji konusunda gelişmeler hızla devam ediyor. İlk önce karbon temelli sonrasında nükleer temelli, şimdi de yenilenebilir temelli enerji kaynakları var. Değişmeyen tek şey ise bu kaynaklarının hepsinin elektriğe dönüştüğü ve bu elektriğin bizim kullanımımız için dağıtılması gerektiği. Bu proje sektörde çok önemli bir açığı kapattı. Özel sektör ve okul işbirliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. BEDAŞ'ın öğrencilere yönelik bu projesi aslında ülkemize yapılan bir yatırım. Bunun için de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Okul Müdürü Deniz Mutlu Güler ise böyle bir laboratuarın okullarında kurulmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İLK ADIM HAZİRANDA ATILDI

Elektrik dağıtım sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek üzere MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ arasında 27 Haziran 2018'de yapılan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'ne imza atılmasının ardından İstanbul, Antalya ve Sivas'ta projeye uygun olarak belirlenen üç okulda önce Yüksek Gerilim Dalı yeniden hayata geçirildi. Ardından Yüksek Gerilim Dalı'nı seçen öğrencilere uygulamalı ders imkânı sağlamak üzere Yüksek Gerilim Laboratuarı kuruldu.

Bu çerçevede BEDAŞ tarafından İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim hayatına kazandırılan laboratuvarda öğrenciler, elektriğin üretilmesinden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı olarak görme imkânına sahip olacak. Bu arada başarılı öğrencilere iki yıl boyunca aylık 500 TL burs verilirken, BEDAŞ'ta staj yapmaları da sağlanacak. Aynı zamanda BEDAŞ'ın yönetici ve çalışanları, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini öğrencilere aktarmak üzere mentorluk yapacak. Her yıl 100 ila 120 öğrencinin Yüksek Gerilim Laboratuarlarında mesleki formasyonun gerektirdiği eğitimi görmesini amaçlayan Enerjinin Yıldızları projesi kapsamında öğrencilerin daha önce eğitimini almadıkları Elektrik Piyasası dersi de müfredat kapsamına alınacak.

DHA