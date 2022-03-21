Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü görev tanımı nedir, Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü ne iş yapar, Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü Tanımı;

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Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü Maaşları

Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.37

Meslek Adı :

Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Meslek Birim Grubu : Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde dağıtım şebekesi teçhizatını kullanarak elektrik dağıtım şebekesinin izlenerek verimli ve güvenli şekilde işletilmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işletmeye kuralları uygulamak,

b) Risk etmenlerini azaltmak,

c) Acil durum yöntemlerini uygulamak,

d) Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak,

e) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

f) SCADA çalışma envanterini güncel tutmak,

g) Çalışma donanımlarının, cihazlarının/aletlerinin çalışabilirlik durumlarını denetlemek,

h) Sisteme giriş yapmak,

i) SCADA ekipmanlarının çalışabilirlik durumlarını takip etmek ve raporlamak,

j) İlgili arıza ekibini yönlendirmek,

k) Sahada çalışan ekiplere uygun çalışma ortamının hazırlanmasına yardımcı olmak,

l) SCADA sinyal ve alarmlarının takibini yapmak,

m) Dahili alarmların takibini yapmak,

n) Harici alarmların takibini yapmak,

o) SCADA operasyonlarını yönetmek,

p) Şebekede oluşan arızaları tespit etmek,

q) Arızalı bölgenin izole edilmesini sağlamak,

r) Sistemi normal besleme durumuna getirmek,

s) Planlı enerji kesintilerini koordine etmek,

t) Yük aktarımlarını gerçekleştirmek,

u) Raporlamaları oluşturmak,

v) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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