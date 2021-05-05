Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı onayıyla yayımlanan yeni kararnameye göre, dar gelirli vatandaşların elektrik faturalarının belli bir kısmının 'Elektrik Destek Yardımı' adı altına, devlet tarafından karşılanacağı öğrenildi. Milyonlarca vatandaşın yararlanabileceği ve aylık 118 liraya kadar ödeme sağlanacağı belirtilen bu kararın ardından internet kullanıcıları aram motorlarında, Elektrik desteği yardımı nedir? Nasıl alınır? Elektrik yardımı başvuru 2021 konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NEDİR?

Elektrik Desteği Yardımı, dar gelirli ailelere, devlet tarafından sağlanan bir yardım kamanyası olup bu kişilerin başvuru yapmaları halinde elektrik faturalaırnın belli bir kısmının devlet tarafından ödenmesi durumudur. Normal vatandaşlar için üst sınır 118 lira olurken cihaza başlı yaşayan hastalar için ödenen elektrik faturası desteği ise 200 lira olarak belirlendi.

Her ay PTT'den nakit olarak verilen ‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 118 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından ödeniyor.

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre;



1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 TL)



3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 TL)



4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 TL)



5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 TL) destek sağlanıyor..

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NASIL ALINIR? ŞARTLARI NEDİR?

Elektrik Desteği Yardımı alabilmek için hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor.

2021 itibarıyla bu tutar 852 lira.

Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir.

Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ‘evde bakım yardımı’ almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor.

ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURU 2021

Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.

Elektrik parası yardımı her ay düzenli olarak veriliyor. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 118 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz.

PTT ELEKTRİK YARDIMI SORGULAMA

Söz konusu yardım için sorgulama e devlet üzerinden yapılabiliyor.



Bunun için TC Kimlik Numarası ve E Devlet Şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazmanın yeterli olacaktır.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım bilgileri sorgulama bölümünde destek alan kişilere yapılacak olan ödemeler yer almaktadır.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN