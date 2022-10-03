Elektrik Direği Dikim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Elektrik Direği Dikim İşçisi Tanımı;
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Elektrik Direği Dikim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Direği Dikim İşçisi Maaşları
Elektrik Direği Dikim İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Direği Dikim İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Direği Dikim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7413.09
Meslek Adı :
Elektrik Direği Dikim İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri
Meslek Birim Grubu :
Elektrik Hattı Döşeyicileri Ve Tamircileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Elektrik Direği Dikim İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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